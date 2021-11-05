В студии "Право на власть" обсуждали ситуацию на Донбассе.

Ведущая программы "Право на власть" Наталья Мосейчук прервала выступление нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который поднял вопрос уступок России в переговорах по Донбассу, упомянув его коллегу, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом шла речь в эфире программы вечером, 4 ноября.

В студии как раз обсуждали с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию на Донбассе и нежелание России выполнять свои обязательства.

Один из спикеров отметил, что Украине будет трудно выполнить предоставление Донбассу особого статуса, как того требует Кремль.

Тогда в разговор вмешался Шуфрич, который принес с собой текст парижских договоренностей 2019 года: "Или сказать наоборот: так мы выполним. И это уже был бы шаг россиянам".

Мосейчук, в свою очередь, заметила: "Я просто не понимаю, чему мы здесь "думкою радіємо", представляем что-то гипотетическое".

"Если у нас было уже восемь лет для того, чтобы "кто-то" уже прекратил стрелять, понимаете? А "они" не прекратили стрелять", – обратилась ведущая к гостям программы.

Она добавила, что прекратит этот разговор при условии, когда в студии появится Медведчук.

"Потому что если этот теоретик, который сидит под домашним арестом, вмешивается в "эскиз" будущего Украины, то "до свидания". Нам такого не надо", – сказала Мосейчук.

Что предшествовало

2 ноября суд смягчил меру пресечения Медведчуку в рамках расследования "крымского" дела о захвате Россией залежей полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Суд согласился с возложением обязанностей, однако отказал прокуратуре в том, чтобы Медведчук носил электронный браслет.

Мера пресечения в виде личного обязательства для Медведчука действует до 31 декабря текущего года.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против указанных депутатов до 11 ноября.

Автор: Виолетта Орлова