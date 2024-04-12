Новый закон о мобилизации (№10449) еще до начала рассмотрения сопровождался распространением отдельными "Телеграмм"-каналами информации, что якобы в Украине собираются внести изменения в законодательство насчет мобилизации женщин. Однако, эта информация была опровергнута Центром противодействия дезинформации.

Так что же сейчас известно о мобилизации женщин в принятом законопроекте, какие категории женщин будут подпадать под воинский учет, и необходимо ли им регистрировать свой электронный кабинет?

Так, согласно поддержанной главным комитетом редакции законопроекта, приведенной в сравнительной таблице ко второму чтению, пригодные по возрасту и состоянию здоровья женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательной постановке на воинский учет. Это будет касаться тех женщин, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили соответствующую специальность.

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Те женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную с военно-учетной, берутся на воинский учет по их желанию. Перечень таких специальностей и профессий утверждает Министерство обороны.

Указанные нормы по сравнению с действующим законом не изменились.

Означает ли это, что все женщины медики и фармацевты будут мобилизованы? Нет.

В доработанном законопроекте есть норма, которая предусматривает, что женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно с их согласия - в добровольном порядке.

Кроме того, даже в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Закон содержит норму, которая регулирует вопросы гендерного равенства в армии. Так, предусмотрено, что женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

К таким правилам воинского учета относится, в частности, необходимость уточнения своих военно-учетных данных в соответствующих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в том числе с помощью электронного кабинета. При этом регистрация электронного кабинета является добровольной.

Несоблюдение установленных правил воинского учета предусматривает наложение административного штрафа.

На сегодня, речь идет о не больших суммах штрафов (от 510 до 850 грн, повторно - до 1700 грн). Однако, Верховная Рада приняла в 1 чтении проект №10379, которым предлагает значительно увеличить их размер (от 8500 до 17 000 грн).

Кого это будет касаться? Женщин - медиков и фармацевтов и тех, кто пошел служить добровольно по контракту.

Как насчет женщин медиков и фармацевтов, находящихся за рубежом? Законопроект не предусматривает ограниченийдля женщин в совершении консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Такие ограничения будут касаться только мужчин.

Как насчет женщин-студенток? Базовая общевойсковая подготовка для студентов женского пола в учреждениях высшего образования будет проводиться в добровольном порядке. Ее срок во время действия военного положения составит до трех месяцев. Внедрение которой начинается с 1 сентября 2025 года.

Когда закон вступит в силу? Сейчас закон готовится на подпись председателю Верховной Рады после чего его должен подписать президент. Только после этого документ будет официально обнародован и вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования (за исключением отдельных положений).

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER