Ермак обсудил с советником Макрона детали Минского переговорного процесса

По словам руководителя ОП, Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что позволило бы провести саммит лидеров государств «нормандской четверки» в Берлине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Париже с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудили ход Минского процесса.

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Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств «нормандской четверки» в Берлине», - заявил Ермак.

Стороны подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в «нормандском формате» в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине, а также возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшие недели.

Кроме того, Ермак и Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

Украинскую делегацию, которая проводит ряд встреч в Париже, возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник главы государства Руслан Демченко.

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