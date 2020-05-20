Зеленский надеется на проведение выборов на оккупированном Донбассе в октябре

Глава государства сообщил, что власти имеют видение проведения таких выборов, но детали не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает намерения властей провести в октябре местные выборы в отдельных районах на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в комментарии журналистам после пресс-конференции, посвященной первой годовщине его президентства.

В частности, у Зеленского спросили, возможно ли провести местные выборы на Донбассе в октябре этого года?

Читайте такжеО переговорах с Путиным и автором сроке: главные заявления Зеленского на пресс-конференции

"Я бы хотел в это верить", - сказал президент.

При этом у него уточнили, есть ли соответствующий план проведения таких выборов.

"Ну, сценарий, структура этого у нас есть, но рано говорить. Сейчас рано", - уточнил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине должны состояться очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов.

4 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что местные выборы из-за эпидемии COVID-19 не переносятся, и надеется, что они состоятся, в том числе, и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, проведению выборов на Донбассе должно предшествовать обеспечение всех условий в сфере безопасности, на которых настаивает украинская сторона.

"Это касается и вывода всех иностранных формирований, и передачи границы (под контроль Украины - УНИАН), и все остальное", - подчеркнул Ермак.