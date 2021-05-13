Сегодня Печерский райсуд избирает куму Путина меру пресечения.

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов войны, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию Медведчуку меры пресечения.

По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимальным и самым строгим для соответствующего вида наказаний.

"Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - добавил прокурор.

Подозрение Медведчуку: что важно знать

Как сообщал УНИАН, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом подразделении ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Козак, по данным правоохранителей, сейчас скрывается в РФ.

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Автор: Константин Гончаров