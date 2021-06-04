Секретарь СНБО утверждает, что большие деньги в украинский парламент зашли впервые в конце 1990-х годов.

Виктор Медведчук купил себе должность заместителя председателя Верховной Рады Украины в конце 1990-х годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов.

Он отметил, что формирование олигархата в Украине началось еще в конце 90-х годов, и тогда же впервые олигархи начали оказывать свое влияние на кадровые назначения в высших эшелонах власти

"Когда началась вся эта история? Я имею определенный опыт. Я помню времена 1994 года, а в 1998-м году в Верховной Раде впервые появились большие деньги. Это было во время избрания спикера парламента, когда в течение трех месяцев не могли сдвинуть этот вопрос. После того, как там появились деньги, спикер парламента был избран, и не тот, за кого была борьба. И я хочу вас сказать, что именно тогда появился Виктор Медведчук, который тогда был избран заместителем председателя Верховной Рады в 1998 году, а через некоторое время он стал первым заместителем (председателя ВР - УНИАН) ", - сказал Данилов.

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Дело Медведчука: в чем подозревают кума Путина

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Их подозревают по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обвинение настаивало на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Дмитрий Хилюк