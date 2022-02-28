По состоянию на сегодня потребность в крови закрыта.

В Киеве медики просят не идти самостоятельно в центры сдачи крови, а регистрироваться в донорский резерв и ждать вызов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, по состоянию на сегодня потребность в крови в центрах закрыта. Во всех областях Украины сейчас сформированы запасы крови всех групп и резусов.

"Сейчас мы наблюдаем большое количество доноров в центрах крови по всей Украине. Спасибо вам за неравнодушие и желание помочь в это непростое для страны время! В большинстве населенных пунктов выходить в город сейчас может быть опасно, поэтому просим вас записываться в резерв на донацию через платформу от DonorUA и приходить в центры крови только после того, как с вами свяжутся координаторы", – отмечают медики.

Центр обращается ко всем желающим присоединиться к помощи и советует пока зарегистрироваться в соответствующий донорский резерв. Из соображений безопасности специалисты призывают ожидать вызова и пока не идти самостоятельно в центры крови и не создавать живые очереди в центрах. Алгоритм действий следующий - регистрируйтесь на платформе: https://account.donor.ua/register, становитесь в ряды доноров резерва и ждите оповещения, чтобы прийти в центр и сдать кровь.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.