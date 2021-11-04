Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили уже больше месяца голодает в грузинской тюрьме.

Мать экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для лечения.

Соответствующее обращение Гиули Аласания обнародовано на странице Саакашвили в Facebook.

"Мы в безвыходном состоянии. Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам особенно нужна его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправка Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, заботу и смог выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете представить себе?", - отметила Аласания.

По ее мнению, в грузинской тюрьме с Саакашвили может произойти все что угодно, в любой момент.

Читайте такжеЛерос в Раде показал Зеленскому неприличный жест рукой (видео)"Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагается – тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет никаких условий для лечения таких больных.

Я очень на вас надеюсь! На всех вас - людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины! И, конечно, прежде всего - к президенту Зеленскому", - подчеркнула мама Саакашвили.

Задержание Саакашвили

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику. Власти соглашаются госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси.

В то же время, как заявили адвокаты, в больнице этой тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

В тот же день украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили потерял 20 кг веса, ведь голодает 34-й день подряд, его состояние значительно ухудшилось.

Автор: Леся Лещенко