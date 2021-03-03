Женщина отказывается платить за уборку придомовой территории.

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, мать и.о. министра энергетики Юрия Витренко Наталья Витренко отказывается платить за уборку придомовой территории.

Читайте такжеМинэнерго хочет объединить счет за газ и его транспортировку в одну платежкуОна мотивировала это тем, что в феврале не убирали снег там, где она проживает. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не проводилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталья Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась ее оплачивать", – говорится в сообщении.

Попытки назначения Юрия Витренко министром энергетики: подробности

17 декабря 2020 года Верховная Рада не поддержала назначение Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. Однако Витренко вскоре был назначен исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января парламент вновь отказался назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

4 февраля Верховная Рада отклонила законопроект, которым предполагалось запретить повторно вносить в течение сессии одну и ту же кандидатуру на должность в правительстве.

11 февраля Корниенко сообщил, что во фракции "Слуга народа" обсуждается вопрос о возможности в третий раз внести кандидатуру Витренко на утверждение в должности министра энергетики.

23 февраля на инициированном президентом внеочередном заседании Верховная Рада поддержала предложения главы государства, который призвал депутатов разрешить и.о. министра исполнять обязанности в полном объеме, без ограничений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко