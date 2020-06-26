Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы - СМИ

Сам Мартыненко своей вины по предъявленному обвинению не признавал.

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на три источника, осведомленные в процессе.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяца заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимое имущество и активы в Швейцарии и других странах - таким образом отмывая деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

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По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику - Павлу Скаленко - создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Затем, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, указывая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

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