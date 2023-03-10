Пьер Хайльбронн ранее занимал пост вице-президента по политике и партнерству Европейского банка реконструкции и развития.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Пьера Хайльбронна специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины.

Об этом Хайльбронн сообщил в Твиттере. "Для меня чрезвычайная честь получить доверие Эммаунеля Макрона, который назначил меня специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я постараюсь координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - сообщил Хайльбронн.

Ранее Хайльбронн занимал должность вице-президента по вопросам политики и партнерства Европейского банка реконструкции и развития.

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Убытки от войны в Украине

По данным правительства, сумма подтвержденных убытков, которые Украина понесла в результате полномасштабной войны, по состоянию на 1 января 2023 года может составлять около $600-$750 млрд.

13 декабря 2002 года в Париже состоялся Форум по экономической устойчивости и восстановлению Украины. После форума премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Франция будет предоставлять государственные гарантии своему бизнесу для инвестиций в Украину, а также совместно с Украиной искать другие механизмы страхования военных рисков.

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