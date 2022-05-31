Чем известна Людмила Денисова и почему её уволили с должности омбудсмена - читайте на УНИАН.

31 мая депутаты Верховной Рады большинством голосов уволили Людмилу Денисову - уполномоченного по правам человека. Эту должность она занимала 3 года. Депутата обвиняют в том, что она предоставила информацию оккупантам о том, где скрываются 58 детей в Херсоне, и якобы после этого оккупанты вывезли их в Крым.

УНИАН расскажет биографию Людмилы Денисовой и факты из её карьеры, которые сделали её известной.

Людмила Денисова: биография и карьера

Людмила Леонтьевна Денисова родилась в 1960 году в Архангельске. Выросла и получила высшее образование в России. В 1989 году переехала с семьей в Крым. В Крыму Денисова работала начальником управления Пенсионного Фонда Украины.

В 1998 году Людмила Денисова стала сначала министром экономики Автономной Республики Крым, затем министром финансов. В 2000 году прокуратура задержала её "за злоупотребление служебным положением", но дело вскоре закрыли.

В 2005 году Людмила Денисова вступила в партию Юлии Тимошенко "Батькивщина", а в 2007 году получила депутатский мандат Верховной Рады. В 2014 году вышла из партии Тимошенко и вступила в партию Турчинова и Яценюка. В том же году стала министром социальной политики. Свою последнюю должность - Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека - получила в 2018 году.

Людмила Денисова замужем и имеет двух дочерей - им 37 и 35 лет.

Чем известна Людмила Денисова

На должности министра труда и соцполитики Денисова попала в скандал о закупке инвалидных колясок, которые депутат, по слухам, закупила по огромным ценам. В ходе закупок предположительно была похищена часть бюджетных средств. В 2008 году дело расследовала СБУ.

Также Денисову обвиняли в том, что она платит налоги в бюджет России из своих предприятий в аннексированном Крыму.

После начала войны с претензиями к Денисовой выступила партия "Слуга народа". Как написал нардеп Павел Фролов, их несколько: "Непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращённой форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами. По мнению депутатов, это лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ.

Также Денисову обвиняли в том, что омбудсмен отстранилась от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными, а также много времени после начала войны проводила за границей.

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