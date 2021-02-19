Ранее Ляшко хвастался, что делал удачные ставки на матчи Лиги чемпионов.

Лидер "Радикальной партии", экс-нардеп Олег Ляшко подделал лотерейный билет, в котором он якобы выиграл свыше 500 тысяч гривень.

Об этом в интервью Радио НВ заявил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил [эту статью]", - рассказал глава НАПК.

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В том случае, если Агентство установит отсутствие факта выигрыша, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации), отметил Новиков.

Что будет грозить Ляшко

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ляшко "выиграл" в лотерею: подробности

В октябре 2017 года Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. Соответствующие данные он тогда внес в свою электронную декларацию.

Комментируя "выиграш", Ляшко заявил, что выиграл полмиллиона гривень не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов. "Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги", - объяснил он.

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Автор: УНИАН