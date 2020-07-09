НАБУ продолжит расследование дела Логвинского, несмотря на решение ЕСПЧ

При этом, несмотря на публичные замечания ЕСПЧ, в НАБУ настаивают на корректности проведенного ими расследования.

Европейский суд по правам человека не разрешил НАБУ и САП привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности за якобы организацию коррупционной схемы по завладению 54 млн грн.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

Несмотря на это решение суда, НАБУ продолжит расследование дела Логвинського.

"Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему (Логвинскому - ред.) о подозрении, однако его иммунитет как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуального действия... Решения ЕСПЧ (принято 6 июля 2020 года) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении в лишении иммунитета", - говорится в заявлении.

В то же время досудебное расследование в отношении других шести участников коррупционной схемы продолжается, отметили в антикоррупционном бюро.

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"Все эти участники схемы, расследуемого в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения", - добавили в НАБУ.

При этом, несмотря на публичные замечания из Страсбурга, в НАБУ настаивают на корректности проведенного ими расследования.

Там отметили, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными.

"В Украине такой практики вообще не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ в отношении родственника судьи этого суда. Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия", - отметили в НАБУ.

В то же время сам Логвинский в Facebook решение ЕСПЧ назвал "победой правды над злом".

"Суду пришлось констатировать нарушение международного права и наличие таких фактов как противоправное давление на участников процесса (адвокатов, свидетелей, экспертов), незаконные негласные следственные действия, которые, по советской традиции, брались на третьих лиц, чтобы получить информацию на нужного человека и нужного характера", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.

Как известно, в деле "Золотого Мандарина" НАБУ обвиняет Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.

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