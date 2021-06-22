Танцы на Банковой начнутся вечером 25 июня.

Представители движения ЛГБТ устроят под Офисом президента прайд в формате рейва - в знак протеста против насилия в отношении сообщества. Они также потребуют принятия в Украине закона об усилении борьбы с дискриминацией.

Об этом сообщается на странице ukraine.pride в Instagram. Мероприятие начнется у офиса президента 25 июня, в 16:00.

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"Мы считаем безопасность граждан и гостей страны неотъемлемой частью демократического общества. Пока западные партнеры Украины в лице президента Байдена поздравляют ВСЕХ граждан официальными обращениями по случаю прайд-месяца, а ночные клубы Берлина причислены к культурному наследию Германии, в Украине ЛГБТ+ сообщество до сих пор страдает от безнаказанных нападений праворадикалов, а современная электронная сцена подвергается настоящим репрессиям со стороны полиции, что делает страну опасной для своих же граждан и непривлекательной для иностранных гостей», - говорится в анонсе акции.

Активисты потребуют

Принятия законопроекта #5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”

Реформы полиции, прокуратуры и судебной системы.

Немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистические акции, активисток и организации.

Расследование неправомерных рейдов в заведениях электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей.

Смены руководства МВД, не реагирующего на заявления активистов.

Создания "безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине".

Напомним, в марте протест сторонников Сергея Стерненко под ОП завершился массовыми беспорядками.

Мартовская акция под ОП: что произошло

20 марта у здания офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ВП краской.

По оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента стоило примерно два миллиона гривень. Только в начале июня там установили новые двери, вместо испорченных.

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Автор: Дмитрий Захаров