Представители движения ЛГБТ устроят под Офисом президента прайд в формате рейва - в знак протеста против насилия в отношении сообщества. Они также потребуют принятия в Украине закона об усилении борьбы с дискриминацией.
Об этом сообщается на странице ukraine.pride в Instagram. Мероприятие начнется у офиса президента 25 июня, в 16:00.
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"Мы считаем безопасность граждан и гостей страны неотъемлемой частью демократического общества. Пока западные партнеры Украины в лице президента Байдена поздравляют ВСЕХ граждан официальными обращениями по случаю прайд-месяца, а ночные клубы Берлина причислены к культурному наследию Германии, в Украине ЛГБТ+ сообщество до сих пор страдает от безнаказанных нападений праворадикалов, а современная электронная сцена подвергается настоящим репрессиям со стороны полиции, что делает страну опасной для своих же граждан и непривлекательной для иностранных гостей», - говорится в анонсе акции.
Активисты потребуют
- Принятия законопроекта #5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”
- Реформы полиции, прокуратуры и судебной системы.
- Немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистические акции, активисток и организации.
- Расследование неправомерных рейдов в заведениях электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей.
- Смены руководства МВД, не реагирующего на заявления активистов.
- Создания "безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине".
Напомним, в марте протест сторонников Сергея Стерненко под ОП завершился массовыми беспорядками.
Мартовская акция под ОП: что произошло
- 20 марта у здания офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.
- Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ВП краской.
- По оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента стоило примерно два миллиона гривень. Только в начале июня там установили новые двери, вместо испорченных.
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