По словам министра, такого аксессуара в его шкафу нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о якобы покупке себе куртки за 620 тысяч гривень, о которой ранее сообщали ряд источников.

В интервью "Радио Свобода" глава Минздрава назвал подобные заявления "полным абсурдом".

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"Я думаю, что в больном воображении наших политиков она действительно существует. Я же не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что возможно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее не просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд", - отметил он.

"Куртка Степанова": о чем идет речь

Ранее некоторые СМИ писали о том, что министр якобы одевается в куртку итальянского бренда Kiton.

Об этом главу Минздрава в Верховной Раде спросил нардеп Гео Лерос, заявив, что куртка Степанова якобы стоит 620 тысяч гривень. Из-за этого в сессионном зале произошла перепалка.

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Автор: Юрий Годован