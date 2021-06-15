Украина настаивает на том, что миссия ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области должна продолжить работу и после 31 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Российскую Федерацию в шантаже и демонстрации пренебрежения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместной онлайн пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

"Нам очень трудно и болезненно в Киеве видеть, как Россия последовательно презирает ОБСЕ. Москва отказалась объяснить концентрацию своих войск в рамках Венского документа, а это обязанность участников этого документа. Москва подрывает доверие, выйдя из договора об открытом небе. В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, а грозит полным закрытием этих миссий", - заявил Кулеба.

"Цель этих усилий для всех очевидна: Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хотя бы что-нибудь из военных усилий, предпринимаемых Россией вдоль российско-украинской границы. Украина настаивает, что эта миссия в "Гуково" и "Донецке" должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России в ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации, и Украина всегда будет стоять на стороне ОБСЕ в этой борьбе", - добавил Кулеба.

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Миссия ОБСЕ на Донбассе

В мае этого года Российская Федерация помешала продлению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

В МИД Украины отметили, что сокращение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах российско-украинской границы свидетельствует о намерении Российской Федерации продолжать поставлять войска и оружие на оккупированный Донбасс.

Миссия наблюдателей ОБСЕ работает на двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат миссии постоянно продлевался на четыре месяца.

В то же время Россия постоянно блокировала принятие решения о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех пограничных пунктах пропуска вдоль участка украинско-российской границы на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко