Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен подробно обсудят укрепление безопасности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 ноября совершит визит в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в США. Визит начнет новый уровень стратегического партнерства Украины и США в политической, безопасности и экономической сферах", - говорится в сообщении.

В частности, глава украинской дипломатии проведет вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном первое за три года заседание Комиссии стратегического партнерства по выполнению договоренности, достигнутой президентом Владимиром Зеленским во время визита в США в сентябре.

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Так, Кулеба и Блинкен детально обсудят укрепление безопасности Украины, в частности энергетической, увеличение объемов торговли, привлечение американских инвестиций, воплощение внутренних трансформаций в нашем государстве.

"По итогам переговоров стороны подпишут новую Хартию стратегического партнерства, которая заменит устаревший документ 2008 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, 10 ноября ориентировочно в 21:00 по киевскому времени Кулеба и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа - начале сентября достигли договоренностей провести заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, на котором, в частности, рассмотреть План трансформации Украины.

Автор: Виталий Саенко