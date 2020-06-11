"После Тузлы можно ждать чего угодно": экс-глава Совмина АРК предупредил о российской угрозе из Крыма

Экс-чиновник напомнил о непредсказуемых действиях РФ с островом Тузла.

Украине следует быть готовой к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к военной эскалации, чтобы обеспечить днепровской водой аннексированный Крым.

Такое мнение высказал экс-председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын, передает "Обозреватель". "Лучше быть готовыми и не особенно надеяться на то, что сейчас кто-то станет рядом с нами со штыками", – отметил он.

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В этом контексте Куницын напомнил о непредсказуемых действиях РФ с островом Тузла.

"Кто мог спрогнозировать события на Тузле? Два президента – Леонид Кучма и Владимир Путин встретились, разъехались, а на следующий день нам начали насыпать 4-километровую дамбу, и это продолжалось в течение месяца. Оставались сутки для того, чтобы соединить дамбу с островом. Если бы не жесткая позиция президента, силовиков, крымской власти, пограничников, Вооруженных Сил, если бы мы не затопили 2 баржи ночью, неизвестно, чем бы это все закончилось", – напомнил он.

"После Тузлы я прекрасно понял, что ждать можно чего угодно", – резюмировал экс-чиновник.

Ранее Сергей Куницын заявил о том, что сейчас в аннексированном Крыму исчерпаны все запасы пресной воды.

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