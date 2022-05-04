Вилкул отметил, что отказался от предложения с использованием ненормативной лексики.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что на второй день полномасштабного вторжения России в Украину его бывший политический соратник и экс-глава МВД Виталий Захарченко предлагал перейти на сторону РФ.

Об этом Вилкул рассказал в интервью "Украинской правде". Он отметил, что тогда ему позвонил Захарченко "с таким вот предложением".

"Александр Юрьевич, вы же умный человек. Вы понимаете, что ситуация уже определена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете великим человеком в новой Украине", - рассказал о предложении Вилкул.

"Я его послал очень длинным нецензурным выражением. Поэтому там особой дискуссии не было", - поделился подробностями он.

По его словам, об этом звонке он сразу же проинформировал украинские спецслужбы.

При этом сам Захарченко публично не комментировал эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 20 марта председатель Общественного совета города Александр Вилкул в эфире информационного телемарафона рассказал, что на официальное публичное предложение сепаратиста Олега Царева "о сотрудничестве" он ответил тоже публичным отказом.

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