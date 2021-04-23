Он отверг возможность встречи в России или Беларуси.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встречаться на территории нейтрального государства.

Об этом заявил руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук в эфире 4 канала.

"Путин сказал, если вы хотите о Донбассе говорить, то разговаривайте с какими-то лидерами Донбасса. Такое впечатление, что эти лидеры сегодня не подчинены Путину, России или Кремлю. Они являются военными администрациями России. Как глава украинской делегации в ТКГ вижу это постоянно и заявляю, что это именно так. Если говорить о двусторонних отношениях, то это должна быть другая нейтральная страна. Ни в коем случае это не может быть Россия, не может быть Беларусь, это должна быть другая нейтральная страна. Это нормально, это практика мирового масштаба", - заявил Кравчук.

Читайте такжеМендель анонсировала реакцию Зеленского на предложение Путина о встрече в Москве

В качестве примера таких стран он назвал Финляндию и Швейцарию.

Что предложил Путин Зеленскому

Накануне Путин отреагировал на предложение президента Украины встретиться на Донбассе. Он посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и только по другим темам обращаться непосредственно в Москву. "Что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должна встречаться с руководителями "республик", а уже потом обсуждать проблемы с представителями третьих стран. Если речь о двусторонних отношениях, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – ответил Путин.

Зеленский предложил Путину встретиться

В видеообращении вечером 20 апреля Зеленский предложил Путину провести переговоры на Донбассе.

22 апреля пресс-секретарь российского президента заявил, что Путину сообщено об идее украинского коллеги Владимира Зеленского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован