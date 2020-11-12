На фоне государственного флага Зеленский отчитался о состоянии здоровья.

Президент Владимир Зеленский вышел на связь с общественностью после своей госпитализации в "Феофанию". 9 ноября президент сообщил об инфицировании COVID-19.

Видео с президентом появилось в Telegram Украина 24.

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На фоне государственного флага Зеленский отчитался о состоянии здоровья.

"Как вы знаете, COVID-19 не обошел и меня, но чувствую себя достаточно хорошо. Спасибо. Кстати, думаю, большая заслуга – ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. И я благодарю за это каждого из вас", - сказал он.

Также президент напомнил, что находится в больнице на самоизоляции, но продолжает заниматься делами.

"Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме, и все эти дни в онлайн у меня проходят совещания, важные разговоры", – отметил Зеленский.

Утром 12 ноября стало известно, что в "Феофанию" госпитализировали инфицированного коронавирусом Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. У обоих – легкие симптомы вируса.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленского разместили именно в этом медучреждении, потому что там лучшие условия для прохождения самоизоляции.

6 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы госпитализируют только больных с тяжелыми симптомами из-за перегрузки медицинской системы.

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Автор: Яна Ставская