Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об итогах своего посещения Конституционного суда.
Об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи с председателем суда Александром Тупицким, которую транслировал телеканал "Украина 24".
"Он опроверг информацию о том, что сейчас идет какое-то зрадоподобное заседание относительно земли. Это очередной процесс заседаний, который у них уже длится несколько месяцев... Они хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе, - это действительно так. И пожаловался, что многие судьи получают угрозы. Через мессенджеры и т.д.", - отметил Арахамия.
Он добавил, что важные вопросы требуют урегулирования максимально дипломатическим путем.
"Большинство фракций точно подписали закон о возвращении тех законов об электронном декларировании, которые были признаны неконституционными, в оригинальном состоянии на два месяца. Для того, чтобы у парламента появилось два месяца времени. И исправить те нормы, которые Конституционный суд считает неконституционными", - сказал депутат.
Сегодня, 2 ноября, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов сообщил, что запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено, а вместо этого суд рассматривает представление о толковании положений Основного Закона относительно земли как объекта права собственности народа.
Вечером в пресс-службе Конституционного суда заявили, что сегодня судьи не рассматривали дело о введении в Украине рынка земли. В суде пояснили, что судьи рассматривали представление - 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Конституции.
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Атака КСУ на антикоррупционные органы
27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
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