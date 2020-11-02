Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что большинство фракций поддерживают законопроект о возвращении на два месяца действия законов об электронном декларировании, которые были признаны КС неконституционными.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об итогах своего посещения Конституционного суда.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи с председателем суда Александром Тупицким, которую транслировал телеканал "Украина 24".

"Он опроверг информацию о том, что сейчас идет какое-то зрадоподобное заседание относительно земли. Это очередной процесс заседаний, который у них уже длится несколько месяцев... Они хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе, - это действительно так. И пожаловался, что многие судьи получают угрозы. Через мессенджеры и т.д.", - отметил Арахамия.

Он добавил, что важные вопросы требуют урегулирования максимально дипломатическим путем.

"Большинство фракций точно подписали закон о возвращении тех законов об электронном декларировании, которые были признаны неконституционными, в оригинальном состоянии на два месяца. Для того, чтобы у парламента появилось два месяца времени. И исправить те нормы, которые Конституционный суд считает неконституционными", - сказал депутат.

Сегодня, 2 ноября, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов сообщил, что запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено, а вместо этого суд рассматривает представление о толковании положений Основного Закона относительно земли как объекта права собственности народа.

Вечером в пресс-службе Конституционного суда заявили, что сегодня судьи не рассматривали дело о введении в Украине рынка земли. В суде пояснили, что судьи рассматривали представление - 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Конституции.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Татьяна Поляковская