В частности депутат из "Слуг народа" обвинил Порошенко во лжи.

Хамство в парламенте недопустимо, но извинений от лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко не ожидаю. Об этом сказал народный депутат Украины Богдан Яременко из фракции "Слуга народа" после того как во время толкотни в парламенте Порошенко его обматерил, сообщает УНИАН.

Фракция "Слуги народа" требовала извинений Порошенко на заседании парламента за матерные слова.

В то же время Порошенко подчеркнул, что не будет извиняться перед Яременко, который, по его словам, когда-то в сессионном зале искал проституток и получил кличку "ан*л-табу".

По его словам, именно такие депутаты как Яременко позорят парламент.

"Хочу извиниться, что они ищут проституток в этом зале, а мы ищем оружие для ВСУ и в этом разница", - подчеркнул Порошенко.

В ответ народный депутат Яременко обозвал Порошенко лжецом.

"Хамство, с которым столкнулся на рабочем месте в парламенте недопустимо, но мне не нужны извинения седовласого лжеца, потому что хорошо знаю с кем имею дело", - подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

При этом добавил, что Порошенко еще в 2014 году обманывал о достижении быстрого мира и подписал "предательские минские договоренности".

"Чтобы он не делал, но он лжец", - подчеркнул Яременко.

Во время этих словесных перепалок в правительственную ложу парламента пришел министр обороны Украины Рустем Умеров, которого вызвал парламент, чтобы спросить о бракованных минах, фортификационных сооружениях. Из-за противостояния Умеров так и не выступил в парламенте.

Конфликты в Верховной Раде

Как сообщал УНИАН, сегодня во время рассмотрения об отзыве Юрия Бойко, председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в сессионном зале происходила словесная перепалка и толкотня из-за взаимных обвинений фракций "Слуга народа" и "ЕС" относительно нежелания голосовать за это решение.

Со второй попытки Рада, потому что вчера, 18 декабря, было нерезультативное голосование, отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "За" - 258 нардепов.

Бойко был лидером ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а сегодня - глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Он начал активно выставлять в TikTok видео с пророссийскими нарративами. Говорил, что "радикалы" в Украине с начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать Украинскую православную церковь и русский язык.

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