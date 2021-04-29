Виктор Зализнюк

На этой неделе парламент принял закон №3985 относительно внедрения "электронного суда". Эта тема не является новой, скорее, это наследство нынешней власти от предыдущей. Ведь стратегия реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов была одобрена указом президента Украины еще 20 мая 2015 года. Собственно идея создания "электронного суда" вошла в законодательство в конце 2017 года вместе с изменениями в процессуальное законодательство.

Что же такое Единая судебная информационно-телекоммуникационная система "Электронный суд" или, как ее еще называют "Суд в смартфоне"?

Проще говоря - это деятельность суда в режиме реального времени

По сути, это перенос всех процессов деятельности суда в электронную форму. Речь идет и о документообороте, и о рассмотрении судебных дел, и о составлении оперативной и аналитической отчетности, оказании информационной помощи судьям. Проще говоря - это деятельность суда в режиме реального времени.

Основным преимуществом "суда в смартфоне" является существенное повышение прозрачности его деятельности и упрощение процедур коммуникации с судом, между гражданами, которые являются участниками судебных процессов, а также их представителями.

Например, "электронный суд" открывает возможности в электронном виде направлять сторонам судебные вызовы и сообщения, процессуальные документы и решения по делу. Или же еще одна новация - стороны смогут дистанционно знакомиться с материалами судебного дела, подавать ходатайства, заявления, платить судебные сборы, получать материалы и знакомиться с ними, подавать апелляционные, кассационные жалобы и тому подобное.

Принятый закон не вносит никаких революционных изменений

Несмотря на информационный шум по поводу "изобретения велосипеда", принятый закон не вносит никаких революционных изменений, а лишь вводит поэтапное внедрение давно описанного "электронного суда". Подход законопроекта является рациональным, поскольку поэтапное внедрение "суда в смартфоне" позволит шаг за шагом двигаться к полноценному функционированию системы, которая уже работает в более развитых странах и стала еще более актуальной в период пандемии коронавируса.

По состоянию на сегодня в Украине отдельные части "Электронного суда" уже находятся на финальном этапе их разработки. И внедрять их стоит, не дожидаясь готовности других подсистем, разработка которых находится на начальном этапе. Если откладывать запуск до того времени, когда все модули "суда в смартфоне" будут стопроцентно готовы, это займет не один год.

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Ведь причина неоднократной отсрочки полноценного запуска системы "электронного суда" является прогнозируемой и банальной – нехватка средств для полноценного ее внедрения.

В то же время средства, которые необходимы для запуска "электронного суда", продолжают тратиться на вещи, присущие прошлому веку: конверты, марки, бумагу…

Как следствие - ходим по замкнутому кругу. Поэтому, надеюсь, что поэтапное внедрение электронного суда позволит этот замкнутый круг разорвать и сдвинуть вопрос прозрачности и доступности суда для общества в сторону европейских стандартов.

Виктор Железнюк, адвокат, советник, руководитель практики GRADERHABER

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