Среди прочего закон предусматривает, что участники дела могут участвовать в судебном заседании через видеоконференцию.

Верховная Рада Украины поддержала введение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), которую уже прозвали "судом в смартфоне".

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Как сообщает корреспондент УНИАН, "за" закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы", регистрационный № 3985) проголосовал 261 народный депутат Украины.

В законе предусмотрено начало функционирования отдельных модулей (подсистем) ЕСИТС и ее поэтапное внедрение.

Им вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс административного судопроизводства и закон "О Высшем совете правосудия".

Закон о "суде в смартфоне": что нового

Закон он нормирует применение в судах подсистемы "Электронный суд", благодаря которой будет налажен дистанционный обмен документами и граждане смогут обратиться в суд, не преодолевая в условиях карантина значительные расстояния.

Закон предусматривает, что участники дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств и электронной подписи в соответствии с требованиями Положения о ЕСИТС и/или положений, определяющих порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Также предусмотрено, что суд при рассмотрении дела осуществляет полное аудиофиксирование судебного заседания. По заявлению кого-либо из участников дела или по инициативе суда полное фиксирование судебного заседания осуществляется на камеру (при наличии в суде технической возможности и при отсутствии возражений со стороны любого из участников судебного процесса).

Все судебные решения излагаются письменно в бумажной и электронной формах.

При этом судебные решения в электронной форме излагаются с использованием ЕСИТС и подписываются электронной подписью судьи (в случае коллегиального рассмотрения - электронными подписями всех судей, входящих в состав коллегии).

Когда заработает "суд в смартфоне"

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти Украины объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля) ЕСИТС.

О начале функционирования ЕСИТС в составе всех необходимых для ее полного функционирования подсистем (модулей) Высший совет правосудия также публикует объявление в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти.

Зеленский анонсировал "Суд в смартфоне"

В марте Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перевод в онлайн большинства бюрократических процедур в судебном процессе и создание так называемого "суда в смартфоне".

По его словам, одним из вызовов для судебной системы является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда.

"Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать ИТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров