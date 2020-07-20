Разумков о "кодексе этики" для нардепов: надо помнить, чему нас в детстве учили бабушки

Многие депутаты заявляли о готовности приобщиться к созданию кодекса, однако прогресса нет.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддерживает создание «кодекса этики» для народных депутатов, однако отмечает, что приличное поведение важно не только в Раде, но и в целом в жизни.

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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции относительно первого года работы Рады, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Если мы говорим о кодексе этики, уже много раз поднимался этот вопрос, и много было народных депутатов, которые высказывали позицию, что готовы присоединиться, готовы написать этот кодекс этики, но «воз и ныне там», - отметил спикер Рады.

Разумков вспомнил, что у «Слуги народа» была инициатива относительно этического кодекса, но там речь шла о внутрифракционном документе. Однако, по его мнению было бы неплохо, если бы такой документ был и у Верховной Рады.

«Хотя, если быть совсем откровенным, кодекс этики – это нормы поведения не только в ВР, а в принципе в жизни. Многие из нас помнят, чему нас в детстве учили дедушки, бабушки, мамы, папы. Я думаю, что это и есть кодекс этики. Кодекс поведения нормального человека», - подытожил он.

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