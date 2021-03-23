Он напомнил, что система "Рада-3" была установлена в 2002 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает дальнейшего обновления системы для голосования в парламенте.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во время визита в Брюссель (Бельгия), который транслировал канал "Украина 24".

Говоря об улучшении деятельности ВР, в частности, ее материально-техническое обеспечения, спикер в шутку сказал, что "новых кнопочек не будет, будут, может, новые пульты (для голосования - УНИАН)".

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"Рада-3", которой сегодня мы пользуемся, - ей 20 лет. Она была установлена ​​в 2002 году. И, как любая техника, она также теряет свою актуальность. Я, если честно, иногда удивляюсь: с одной стороны - "Раде-3", а с другой стороны - нашим работникам в Аппарате, которые делают так, что и сегодня она продолжает работать", - сказал Разумков.

По его убеждению, эту систему для голосования необходимо заменить более современной.

"Это большие средства. Поэтому сегодня мы пошли путем запуска "сенсорной кнопки". Это не потребовало дополнительных затрат на тот момент из бюджета. Но дальше мы все равно должны будем прийти к новой системе "Рада". Надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил председатель ВР.

Он также отметил, что если система для голосования внезапно прекратит функционировать, то это парализует работу парламента.

Что этому предшествовало

Со 2 марта в Верховной Раде заработала "сенсорная кнопка", которая должна предотвращать неперсональному голосованию.

17 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что "сенсорную кнопку" "можно обмануть". "Я купил... такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь теплую подушку, и эта "сенсорная кнопка" работает", - отметил депутат. На уточнение, означает ли это, что депутаты таким образом могут "кнопкодавить", Качура сказал: "Я однозначно уверен в том, что, не знаю как "кнопкодавить", но "сенсорную кнопку" можно обмануть".

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Автор: Татьяна Поляковская