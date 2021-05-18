Столичный мэр убежден, что украинских политиков пугает его позиция относительно локдауна, и назвал обыски "психологическим давлением".

Мэр Киева Виталий Кличко назвал последние события с обысками "психологическим давлением" и не исключил, что это может быть связано с его "президентскими амбициями".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментариях журналистам после сегодняшних утренних событий в его подъезде.

"Произошедшее сегодня не могу назвать по-другому, как психологическое давление. Может у кого-то другие версии есть...", - отметил он, уточнив, что в Офисе президента "постоянно проводятся совещания относительно Кличко".

"Я вызвал адвоката, после чего вместе с журналистами поднялся на один из этажей, где увидели правоохранителей. Они находились на два этажа ниже моей квартиры. Они сказали, что идут обыски по какому-то уголовному делу. Когда я поднялся к своей квартире, где установлена камера видеонаблюдения, увидел на видео, что правоохранители звонили в мои двери", - рассказал Кличко.

Читайте такжеОбыски в доме Кличко не касаются мэра – СБУОтвечая на вопрос, связывает ли обыски и всю эту историю с тем, что в Офисе президента считают, что у мэра Киева есть президентские амбиции и опасаются конкуренции, Кличко сказал: "Я не исключаю этого".

"Я сомневаюсь, что это случайность. Я считаю это психологическим давлением. Это давление обусловлено тем, что кому-то не нравятся мои заявления о необходимости введения локдауна, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что я призываю мэров объединяться во время учений российской армии на границах Украины, а кому-то не нравятся городские инициативы. Я могу сказать только одно: "В чем сила, брат? Сила в правде", - добавил он.

Тем не менее, градоначальник не ответил прямо на вопрос, есть ли у него президентские амбиции:

У меня есть амбиция жить в современной стране, современном европейском городе. И делаю для этого все, что от меня зависит, чтобы Киев и страна менялись к лучшему.

Обыски у Кличко - что было ранее:

Как сообщал УНИАН, в течение 11-13 мая в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведен ряд обысков.

Среди прочего, обыски проведены в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", КП "Спецжилфонд", в корпорации "Киевавтодор", департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет".

По данным прокуратуры, уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касаются незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, "крышевания" нелегального бизнеса и тому подобное. 13 мая Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

Сегодня, 18 мая, Кличко заявил, что утром в подъезд дома, где он проживает, ворвалась вооруженная группа, предположительно представителей правоохранительных органов.

Несколько человек в экипировке СБУ с оружием находились на несколько этажей ниже жилья киевского городского головы и проводили там следственные действия. По словам неназванного представителя правоохранительных органов, "непосредственно к другим жильцам этого дома эти следственные действия не имеют никакого отношения". Однако, по словам Кличко, камера видеонаблюдения, установленная у входной двери в его квартиру, показала, что представители правоохранительных органов приходили именно к нему сегодня утром и стучали в дверь.

По словам Кличко, квартира, где проходят обыски, принадлежит работникам оперного театра, они живут очень бедно. Мэр добавил, что представители СБУ говорят, что эта квартира сейчас сдается, и в ней живет "какой-то враг государства". Кличко выразил убеждение, что вооруженные люди стучали в дверь его квартиры "не по ошибке" и заявил, что "беспрецедентное давление на городские власти продолжается".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Софин