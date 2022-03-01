Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян не ходить и не ездить по улицам города, быть максимально осторожными, а эту ночь провести в укрытиях.
Об этом говорится в обращении Кличко, обнародованном в его Telegram-канале.
"Друзья! Дорогие киевляне! Враг атаковал столицу! И уже есть жертвы среди мирного населения. В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян, которые шли по тротуару мимо башни", - отметил он.
Кличко призвал киевлян не ходить и не ездить по улицам города, быть максимально осторожными, а эту ночь провести в укрытиях.
По словам мэра, в настоящее время специалисты работают, чтобы восстановить полноценную работу телебашни, и частично восстановили цифровое эфирное вещание.
Он напомнил, что также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и в онлайн-вещании.
Мєр добавил, что Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы тероборони защищают Киев и призвал киевлян сохранять выдержку, "потому что враг хочет запугать и деморализовать нас".
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