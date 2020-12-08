Сейчас Кернес проходит лечение в Германии.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину в последние дни уходящего года.

Об этом сообщил в Телеграм бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось", - написал он.

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Кернес, по словам Фукса, передает привет Харькову и его жителям. Дома он планирует быть 30 декабря.

Ранее сын Кернеса заявлял, что его отец вернется в Украину до 20 декабря.

Состояние здоровья Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

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Автор: Юрий Годован