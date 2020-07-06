Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ 20 июля – МИД

В МИД рассказали, когда будет обсуждаться вопрос компенсации родственникам погибших украинцев.

Черные ящики сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ во Францию еще не отправили.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе как члены группы по техническому расследованию.

Стороны, понесшие убытки в результате катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности, компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получение компенсации "Украинским авиалиниям", — сказал он.

Енин рассказал, когда будет обсуждаться вопрос компенсации родственникам погибших украинцев.

"На данном этапе еще не закончено техническое расследование. Если оно подтвердит факт незаконного вмешательства, можно будет переходить ко второй фазе переговорного процесса и более предметно обсуждать уровень компенсации. Говорить о чем-то еще рано", — сказал он.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Боинг по ошибке сбили иранские военные. В марте Иран в очередной раз отказался передавать Украине черные ящики якобы из-за эпидемии коронавируса.

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