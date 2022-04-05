Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Австрии Карл Нехаммер в ближайшее время посетит Украину.
Об этом Зеленский заявил в своем новом видеообращении.
Он отметил, что 4 апреля обсудил с Карлом Нехаммером работу по установлению всех российских военных, которые причастны к военным преступлениям на территории Украины.
"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - добавил президент.
Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна не будет поддерживать любое эмбарго Европейского союза на поставки российского газа.