Президент обсудил с Нехаммером работу по установлению всех российских военных, причастных к военным преступлениям в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Австрии Карл Нехаммер в ближайшее время посетит Украину.

Об этом Зеленский заявил в своем новом видеообращении.

Он отметил, что 4 апреля обсудил с Карлом Нехаммером работу по установлению всех российских военных, которые причастны к военным преступлениям на территории Украины.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - добавил президент.

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна не будет поддерживать любое эмбарго Европейского союза на поставки российского газа.

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