Календарь особых событий: последняя, страшная, но победная неделя Евромайдана

В эти февральские дни Украина отмечает седьмую годовщину Революции Достоинства.

Одна из самых значимых вех в истории современной Украины началась 21 ноября 2013 года, за неделю до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, намеченного на 28-29 ноября 2013 года, основным событием которого должно было стать подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Тогдашнее правительство Украины во главе с любителем издеваться над украинским языком и слушателями Николаем Азаровым заявило о приостановлении подготовки к заключению этого документа. В этот же день украинцы вышли на Майдан Независимости в Киеве с митингом против таких действий власти, который получил названием Евромайдан.

Позже протест перерос в Революцию Достоинства. Она прокатилась по всем регионам страны. Противостояния мирных жителей с силовиками, защищавшими власть, предавшую народ, с каждым днем все больше накалялись. 18-20 февраля – одна из самых страшных страниц украинской новейшей истории: произошли жестокие столкновения обслуживавших режим силовиков с демонстрантами в Киеве, кульминацией которых стал циничный расстрел безоружных активистов Евромайдана. В результате этих событий погибли более 100 человек, свыше тысячи – получили ранения. Несколько десятков человек пропали без вести.

Расследование этого кровавого преступления спустя 7 лет остается незавершенным. В память о тех страшных событиях в Украине учрежден День памяти Героев Небесной сотни. Звание Герой Украины присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

УНИАН вспоминает хронологию последней победной недели Революции.

22 февраля (93 день Евромайдана)

На заседании Верховной Рады было объявлено, что президент Янукович ночью покинул Киев. Он так и не подписал законопроект о восстановлении действия Конституции 2004 года, что было оговорено в соглашении между сторонами конфликта. Парламент в тот день удовлетворил заявление об отставке спикера Владимира Рыбака. Новым главой Верховной Рады был избран Александр Турчинов.

Днем в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не намерен подписывать решения Верховной Рады, которые он считает противозаконными и принятыми под давлением, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Через несколько часов после этого Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Разворачивались события и на Майдане Независимости. Активисты заявили, что правительственный квартал, где находятся Верховная Рада, Администрация президента и Кабмин, перешли под контроль Евромайдана. Силовикам предложили присоединиться к гражданским активистам для совместного патрулирования Киева.

В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена спецоперация по «эвакуации» Януковича и членов его семьи на территорию Крыма, откуда позже он был тайно перевезен в Россию.

23 февраля (94 день Евромайдана)

Верховная Рада в этот день возложила обязанности президента Украины на спикера парламента Александра Турчинова до избрания нового главы государства. Также парламентарии проголосовали за отмену закона о региональных языках, принятого в свое время преступным режимом «регионалов» с ключевой целью – укрепление позиций русского языка в Украине и упрощение дальнейшей агрессивной культурной экспансии РФ.

Евромайдан налаживал патрулирование столицы. Активисты взяли под контроль резиденцию беглого узурпатора Виктора Януковича «Межигорье». А люди массово несли цветы на главную площадь столицы в память о погибших героях.

24 февраля (95 день Евромайдана)

В этот день на то время и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил о возбуждении уголовного дела по факту массовых убийств мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Еще стало известно, что новая украинская власть получила международное признание, в том числе со стороны Канады, стран Европейского Союза и США.

25 февраля (96 день Евромайдана)

Верховная Рада приняла постановление о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда. Также парламентом было принято решение вынести новый состав правительства на рассмотрение евромайдановцев.

Подельник Януковича, экс-генпрокурор Виктор Пшонка был объявлен в розыск, а Печерский районный суд Киева вынес постановление о задержании Януковича. Волонтеры и журналисты запустили интернет-ресурс YanukovychLeaks.org, на котором стали публиковать документы, найденные в резиденции «Межигорье». Участники Евромайдана приняли решение не сворачиваться и стоять в Киеве до избрания нового президента.

26 февраля (97 день Евромайдана)

В Раду внесли постановление о запрете КПУ и других партий, нарушающих Конституцию Украины. И.о. министра МВД Арсен Аваков сообщил, что своим приказом ликвидировал спецподраздаление «Беркут», бойцы которого «отличились» особой жестокостью, расправляясь над протестующими в течение всей Революции. Главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 – феврале 2014 годов.

В это время на площади перед Верховной Радой активисты Евромайдана демонтировали металлический забор, возведенный в свое время по приказу парламентского большинства (костяком которого была фракция печально известной Партии Регионов, ребрендировавшейся в последствии в «Оппозиционный блок»).

По улице Грушевского прошло траурное шествие с портретами убитых на Майдане людей. Активисты Евромайдана в Facebook распространили призыв прийти на уборку мусора в центр Киева 1 марта, на него откликнулись около 15 тысяч киевлян. Еще поздно вечером во время Народного вече на Майдане Незалежности был объявлен предварительный состав Кабмина.

27 февраля (98-й день Евромайдана)

В этот день Арсений Яценюк был избран премьер-министром Украины. Также было окончательно сформировано временное правительство. Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов поручил создать рабочую группу для «срочной подготовки нового закона о языке».

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ввести точечные санкции против бывших украинских чиновников, подозреваемых в отмывании денег, украденных в Украине. Также в ней говорилось, что Украина имеет право стать полноправным членом Европейского Союза.

27 февраля стало известно, что беглый Янукович обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов». В своем обращении Янукович неоднократно подчеркнул, что считает себя «действующим президентом», а решения, принятые Верховной Радой, квалифицировал как нелегитимные.

Сразу же последовал ответ США. В администрации Белого дома заявили, что больше не считают Януковича главой украинского государства. «Он отказался от выполнения своих обязанностей, собрав вещи и покинув Киев, и такие действия подорвали его легитимность», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

«Братская» Россия, понимая, что теряет привычный для нее контроль над Украиной, 27 февраля нанесла подлый удар. «Зеленые человечки» - российские военные в форме без погон и прочих знаков отличия захватили ключевые административные здания в Симферополе – Верховную Раду и Совмин АРК. С этого началась оккупация Крыма Российской Федерацией.

28 февраля (99 день Евромайдана)

В Киеве на улице Грушевского в этот день возобновили движение авто по одной полосе. Баррикады еще оставались на месте, движение регулировали активисты самообороны Евромайдана.

На пресс-конференции в Ростове-на-Дону вызывающий уже саркастический смех Янукович заявил, что никогда не признает решение парламента о его отстранении от должности. Но украинцы уже не реагировали на его «громкие выступления». Кроме презрения, они ничего другого не вызывали. Страна отвоевала европейский вектор развития и жизнь потихоньку входила в привычную колею.

В это время российский спецназ без опознавательных знаков заблокировал симферопольский и севастопольский аэропорты. Военный катер ЧФ РФ в Балаклавской бухте под Севастополем заблокировал выход в море кораблям и катерам Государственной пограничной службы Украины. В Крым зашли 11 российских боевых вертолетов Ми-24 и 8 военно-транспортных самолетов ИЛ-76. Они сели на аэродроме «Гвардейское» у Симферополя. В Киеве в экстренном порядке собрался Совет национальной безопасности и обороны. На нем озвучивалась возможность введения чрезвычайного положения в автономии. Украина запросила безотлагательные консультации с российской стороной. Но Москва ответила отказом. В Госдуме РФ появился проект закона, упрощающий присоединение новых территориальных субъектов к России. Так Кремль начал раскручивать маховик своей безудержной животной агрессии, в последствии переросшей в полномасштабную войну на украинском Донбассе.

Нана Черная

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