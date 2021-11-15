Ситуация на восточной и северной границах Украины очень тревожная.

Первое - еще в начале ноября авторитетные американские издания опубликовали доказательства переброски российских войск к украинской границе, а в СНБО заявили, что значительной концентрации вражеских сил нет, но активизировалась разведка. Соединенные Штаты и Евросоюз на минувшей неделе выразили обеспокоенность необычными передвижениями российских войск у украинских рубежей и подчеркнули, что внимательно наблюдают за этим.

Второе - гибридная атака Кремля на ЕС с помощью Александра Лукашенко и незаконных мигрантов, которые прорываются из Беларуси в Польшу. "Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной", - говорится в сообщении Госдепа.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе и готова оперативно реагировать на вызовы. Речь может идти даже о том, что, в случае обострения ситуации в приграничных областях возможно введение чрезвычайного положения.

Существует потребность проверки принятого законодательства по поводу привлечения структур территориальной обороны и других формирований по охране общественного порядка в областях

В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции, уже определены. Также определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны и общественных формирований по охране общественного порядка. При этом к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга.

Однако только этого недостаточно. По последним оценкам, которые провели СНБО, Минобороны, МВД, границы Украины требуют значительного улучшения, требуют средств, чтобы сделать их современными. Речь идет о необходимости устанавливать камеры надзора, новые защитные элементы... да и мобильные группы, которые нужно разместить вдоль всей границы, должны передвигаться на автомобилях и вертолетах.

Здесь важны две составляющие.

В свое время "стена Яценюка" не стала той защитой, какой должна быть

Первая - подготовка, в первую очередь, пограничников и Национальной гвардии, которые, как уже можно видеть на опыте Литвы и Польши, будут встречать угрозу "на передовой". Существует потребность проверки принятого законодательства по поводу привлечения структур территориальной обороны и других формирований по охране общественного порядка в областях, их взаимодействия с силовыми структурами, механизмы сопротивления и тому подобное.

Вторая – после внедрения первоочередных мер, нужно составить долгосрочный план по укреплению нашей границы и внедрять его в жизнь.

Это должна быть не одна сетка, а несколько полос, нужно хорошее инженерное оборудование на границу

Почему в свое время "стена Яценюка" не стала той защитой, какой должна быть? В 2014-2015 годах Арсений Яценюк выделил на нее миллиард, и она представляла собой сетку в несколько метров, полосу вдоль дороги. Но для военных инженерных сооружений выделили меньше, чем 800 миллионов гривень. То есть с точки зрения остановки реальных военных действий и "стена" мало что давала. На самом деле – почти ничего. Ее можно было легко сбросить танком. Еще тогда стоило сосредоточиваться именно на полосах.

Так, с точки зрения пограничных конфликтов, "стена Яценюка" полезна, ее надо наращивать. И озвученное секретарем СНБО Даниловым в Луцке о том, что разработки будут, что уже есть план и будут выделяться средства, чтобы строить современную границу – выглядит обнадеживающе. Это должна быть не одна сетка, а несколько полос, нужно хорошее инженерное оборудование на границе... А дальше – будут деньги, будем защиту на границе наращивать.

Поэтому, считаю, что сейчас стоит принимать решительные меры – добиваться финансирования, планировать его в бюджете на следующий год и проводить все эти работы.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины (2006-2010гг)