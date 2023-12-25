Цель указанных мер заключается в обеспечении доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью.

В Украине планируют расширить круг лиц, которых могут призвать на военную службу в рамках мобилизации. Сделать это могут с помощью трех категорий граждан.

Как объяснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины полковника Роман Горбач в ответ на запрос hromadske, к этим категориям относятся, в частности, граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также в ВСУ назвали еще две категории:

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граждане, которые ранее были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на воинском учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;

граждане, которые достигли 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет военнообязанных в связи с уклонением от выполнения воинского долга.

"Цель указанных мер – обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", – отметил Горбач в ответе на запрос журналистов.

Мобилизация в Украине

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что военные предложили ему мобилизовать 500 тысяч человек.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что запрос на мобилизацию 500 тысяч человек уже внесен. По его словам, сейчас правительство разрабатывает правила – уже 25 декабря Кабмин "должен был бы внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных".

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