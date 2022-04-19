Парламент Италии практически единогласно принял решение о поставке оружия в Украину.
Об этом рассказал глава правительства Марио Драги в интервью "Corriere della Sera".
Он заявил, что украинцам необходимо позволить защищать себя.
"Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям", - сказал Драги.
По его словам, он не видит никаких признаков того, что украинцы смирятся с российской оккупацией.
Ранее сообщалось, что в Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью.