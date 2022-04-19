По словам главы правительства, санкции не остановят войска в краткосрочной перспективе.

Парламент Италии практически единогласно принял решение о поставке оружия в Украину.

Об этом рассказал глава правительства Марио Драги в интервью "Corriere della Sera".

Он заявил, что украинцам необходимо позволить защищать себя.

"Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям", - сказал Драги.

По его словам, он не видит никаких признаков того, что украинцы смирятся с российской оккупацией.

Ранее сообщалось, что в Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью.