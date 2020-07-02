Зеленский назначил нового посла Украины в Испании

До назначения послом Сергей Погорельцев занимал должность директора Департамента консульской службы МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Погорельцева послом Украины в Королевстве Испания.

Соответствующий указ №263/2020 от 2 июля размещен на сайте главы государства.

"Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания", - говорится в документе.

Перед этим глава государства своим указом уволил Анатолия Щербу с должности посла Украины в Королевстве Испания.

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Сергей Погорельцев родился 17 сентября 1964 года в Киеве. Занимал дважды должность консула Украины в Нью-Йорке.

С марта 2006 года по 1 января 2008 года был заместителем директора Департамента консульской службы МИД. С января 2008 года по июль 2009 года и с сентября 2016 года по июль 2020 года - директором Департамента консульской службы МИД.

В 2012-2013 годах был послом Украины в Испании.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Омельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины во Французской Республике.

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