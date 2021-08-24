Соединенные Штаты остаются близким партнером Украины в вопросе борьбы с коррупцией и содействии экономическому росту.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверяет, что США продолжат поддерживать Украину для защиты от агрессии Российской Федерации.

Как говорится в его заявлении, обнародованном посольством США в Украине в Facebook, он передает наилучшие пожелания народу Украины по случаю Дня Независимости Украины.

"Тридцать лет назад Верховная Рада Украины решилась начать новый курс для Украины как независимого, демократического и суверенного государства, основанного на европейских ценностях. За три десятилетия после принятия этого исторического решения путь Украины к ее евроатлантическому будущему был четким, и украинский народ может гордиться своими достижениями", - заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в течение этого времени Соединенные Штаты поддерживали Украину.

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"Мы убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины в интересах не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России. Ваши нынешние усилия по внедрению реформ являются ключевыми для достижения этих целей. Мы остаемся вашим близким партнером в продвижении антикоррупционных усилий, содействии экономическому росту и выполнении обещаний Революции достоинства", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что "Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением процветающего будущего для всех украинский. Поздравляем с 30-летием независимости!"

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Автор: Виталий Саенко