За ее отставку депутаты облсовета проголосовали почти единодушно.

Депутаты Львовского областного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета Ирины Гримак.

Это решение принято на внеочередной сессии, передает Zaxid.net. За проголосовали 48 из 80 депутатов во время тайного голосования, один – воздержался. Перед принятием решения, депутаты заслушали двухлетний отчет Гримак и неудовлетворительно оценили ее работу.

После голосования Гримак выступила с обращением и поблагодарила коллег за сотрудничество и пожелала всем мудрости. Депутаты аплодисментами провели ее с должности.

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Гримак в должности председателя Львовского облсовета

Гримак возглавляла Львовский облсовет чуть более двух лет - с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах работала заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а перед тем возглавляла Зализнычну райадминистрацию Львова.

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