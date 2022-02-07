Денис Шмыгаль среди прочего акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов, в частности в сфере добычи.

Вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики обсудили во время встречи в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Украина максимально консолидирует своих основных международных партнеров. Мы надеемся на дальнейшую поддержку нашего государства и сильную и непоколебимую позицию Берлина", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул важнейшее значение противодействия гибридным угрозам со стороны РФ. В этом контексте он отметил, что "Северный поток-2" может быть использован Россией как энергетическое оружие против Европы.

Как отметил премьер-министр, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ. Он поблагодарил Германию за многолетнюю действенную поддержку в этом направлении, в частности, во внедрении реформы децентрализации и в содействии реализации проектов по справедливой трансформации угольных регионов.

Глава украинского правительства поздравил ФРГ с началом председательства в G7 и выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться. Он также акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов, в частности в сфере добычи.

В завершение Шмыгаль отметил, что европейская и евроатлантическая интеграции остаются неизменным курсом для правительства Украины.

Читайте такжеГлава МИД Германии объяснила причину отмены встречи с Зеленским в КиевеКак сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою по итогам их переговоров в Киеве отметила, что страны Запада готовы понести экономические убытки после введения санкций против Российской Федерации, если она решит осуществить дальнейшее вторжение в Украину с применением войск, стянутых к украинским границам.

Вас также могут заинтересовать новости: