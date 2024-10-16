Він заявив, що вже здійснюються заходи щодо майбутнього членства України, але у Плані перемоги йдеться не лише про запрошення до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чи погоджується він з першим пунктом Плану перемоги України щодо необхідності запрошення цієї країни до членства в Альянсі і чи ведеться відповідна робота з союзниками.

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Рютте нагадав, що відвідав Київ два тижні тому і також розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським на минулому тижні.

"Я дуже добре обізнаний з усіма елементами Плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено. І ми перебуваємо у тісному контакті з союзниками, з Україною, аби з'ясувати, як ми можемо зробити наступні кроки успішним та плідним чином", - наголосив Рютте.

При цьому, генеральний секретар Альянсу відзначив, що не може надати усі внутрішні деталі перемовин.

Як сказав Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас, він сказав, що відбувається багато подій у питанні зближення України з Альянсом.

Зокрема, на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні було ухвалено рішення про зобов'язання щодо надання Україні 40 мільярдів євро впродовж 2025 року. Також було вирішено створити координаційне командування Україна-НАТО у німецькому місті Вісбаден. Крім того, Україна укладає двосторонні безпекові угоди з багатьма членами Альянсу.

"Усе це, фактично, закладає міст до членства в НАТО у майбутньому. Але План перемоги не лише про запрошення щодо набуття членства в НАТО. План перемоги має багато елементів і як це сьогодні президент Зеленський пояснив своєму парламенту", - сказав Рютте.

Генсекретар Альянсу додав, що завжди такі плани є частиною перемовин, які й надалі тривають. Також він сказав, що з Україною ведеться робота, аби краще зрозуміти, чого прагнуть українці, і як це може допомогти припинити війну.

"І зрештою, найголовніше, що маємо здобути для України, щоб вона була у найбільш вигідній позиції, коли уряд України вирішить, що хоче розпочати переговори про припинення війни. Українці мають бути у дуже сильній позиції, коли настане цей момент", - сказав Рютте.

Зеленський представив План перемоги

президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор Володимир Путін встигне посилити російську армію таким чином, що дипломатія буде відкинута назавжди. Саме через це міжнародні партнери України повинні підтримати пункти Плану перемоги України.

Перший пункт плану перемоги України - це негайне запрошення до НАТО.

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