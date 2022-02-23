Сейчас правительство не планирует эвакуацию жителей Мариуполя и Харькова.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.
Так, на вопрос об эвакуации Харькова и Мариуполя, он возразил, что такая эвакуация готовится.
Также он прокомментировал информацию о так называемых "расстрельных списках".
Министр отметил, что лично таких "документов" не видел, но не исключает, что они существуют.
"До нас никто официально их не доносил, но я не исключаю, что они существуют", - отметил Кулеба.
Напомним, Украина расследует вывоз жителей Востока в Россию. Так, правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских в Россию.
18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.
20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированы в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.