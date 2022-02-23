Министр также прокомментировал информацию о так называемых "расстрельных списках".

Сейчас правительство не планирует эвакуацию жителей Мариуполя и Харькова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

Так, на вопрос об эвакуации Харькова и Мариуполя, он возразил, что такая эвакуация готовится.

Также он прокомментировал информацию о так называемых "расстрельных списках".

Министр отметил, что лично таких "документов" не видел, но не исключает, что они существуют.

"До нас никто официально их не доносил, но я не исключаю, что они существуют", - отметил Кулеба.

Напомним, Украина расследует вывоз жителей Востока в Россию. Так, правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских в Россию.

18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированы в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.

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