Он подчеркнул, что по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и двух других кандидатов предпочтение Шевченко по округу над Вирастюком составляет 184 голоса.

Кандидат в нардепы по округу №87 (Ивано-Франковская область), выдвиженец партии «За майбутнє» Александр Шевченко обвинил власть в фальсификациях результатов и заявил, что у него "украли победу".

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеНа одном из участков на Прикарпатье на довыборах в Раду недосчитались бюллетеней (видео)"Фактически, это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов", - написал Шевченко.

Он подчеркнул, что по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и двух других кандидатов предпочтение Шевченко по округу над Вирастюком составляет 184 голоса.

"Замечу, что в составе участковой комиссии в Микуличина все члены УИК, среди которых были и представители «слуг народа», подписали протокол УИК после подсчета голосов. Следовательно, при неучете волеизъявления избирателей указанной избирательного участка предпочтение уже получает Василий Вирастюк на 52 голоса", - отметил Шевченко.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы в 87 округе состоялись 28 марта. В этом округе от партии "За майбутнє" баллотировался Александр Шевченко, от партии "Свобода" – экс-заместитель главы Верховной Рады Руслан Кошулинский.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87, а 23 февраля ЦИК официально зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в нардепы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко