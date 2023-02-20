Джон Салливан считает, что Кремль не даст заднюю, пока Путин не достигнет своего

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан заявил, что россияне не ведут добросовестных переговоров. Как заявил он в материале для CNN, Кремль не хочет идти на компромисс, пренебрегая своими первоначальными целями.

"Россияне не вели добросовестных переговоров и до войны, и сейчас не будут. Они не отступят, пока Путин не достигнет своих давних целей", - сказал Салливан.

Дипломат сам ранее, до начала полномасштабного вторжения, пропагандировал мирные переговоры с Кремлем даже в периоды плохих отношений. Ради этого он даже пренебрег своим комфортом.

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"Я оставил удобное место в Государственном департаменте в качестве заместителя госсекретаря, чтобы служить послом США в Москве и возглавить эти переговоры", - добавил Салливан.

Однако в прошлом феврале в его голове все изменилось и он перевернул свое представление о дипломатической составляющей в нынешней ситуации:

"Но мой взгляд, как и взгляды многих других, изменился, когда 24 февраля огромные стаи российских солдат, танков, самолетов и ракет пересекли международную границу, чтобы бить Украину и ее народ. Сейчас не время для переговоров. С другой стороны, президент Байден правильно дал понять, что Соединенные Штаты не хотят войны с Россией", - заявил чиновник.

Кроме этого Салливан рассказал, как он видит решение текущей войны, и описал в частности роль США.

"Я считаю, что путь вперед для Соединенных Штатов заключается, во-первых, в удвоении дипломатии, чтобы убедить те страны, которые не присоединились к решительной поддержки защиты Украины, в моральной, политической, правовой и военной необходимости этого сделать.

Во-вторых, жестко применить существующие санкции и экспортный контроль, чтобы морить голодом российскую армию, но не российский народ.

В-третьих, обеспечить Украину всем оборудованием и припасами, военными и другими, необходимыми для изгнания захватчиков с ее суверенной территории.

В-четвертых, иметь терпение и мужество наших коллективных (с союзниками, партнерами и другими) убеждений", - сказал дипломат.

Отметим, что Салливан был 10-м послом США в Российской Федерации, в том числе и в период полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Его период работы в Москве начался в феврале 2020-го года, а подошел к концу в сентябре 2022-го. До этого он в апреле 2018-го года работал и. о. Государственного секретаря США, а в 2017-2019 годах в должности заместителя Госсекретаря страны.

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