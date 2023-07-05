По его словам, военно-врачебная комиссия установила, что он непригоден к военной службе.

Бывший генеральный прокурор Игорь Луценко, служивший в ТРО, неожиданно заявил, что уходит со службы из-за инвалидности.

Как сообщил Луценко в Facebook, его непригодность к военной службе признала военно-врачебная комиссия.

"Честью было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила непригодность к военной службе из-за инвалидности, что привело к приказу о снятии с воинского учета. Теперь буду приближать победу в качестве волонтера", - сообщил Луценко.

Впрочем, инвалидность Луценко вызвала возмущение у пользователей соцсетей. Программный менеджер Freedom House Ukraine Ярополк Брыных в Facebook отметил, что Луценко стал едва ли не единственным, кого ВВК признала непригодным к военной службе во время военного положения.

"Луценко стал, пожалуй, первым военнослужащим в Украине, которому ВВК установила инвалидность и сняла с воинского учета за время вторжения. Вангую, что скоро услышим новости о Луценко, который, как после Иисусика, "встал и пошел" на Эверест вслед за Кушниром (глава "Киевгорстроя", который покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – УНИАН)", - отметил Бриных.

Более остро на новость об инвалидности Луценко отреагировал украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом "пан Шамиль". Он намекнул, что экс-генпрокурор лжет о якобы решении ВВК.

"Этот д*бил даже не знает, что ВВК не устанавливает инвалидность. Молчу уже о том, что инвалидность - не является основанием для увольнения из армии в воинской время. Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно п*здеть", - написал воин.

Военный пояснил, что инвалидность не имеет никакого отношения к пригодности к военной службе. Пригодность устанавливает ВВК. Инвалидность - МСЭК.

"Это две совершенно разные комиссии. Вы можете иметь инвалидность по решению МСЭК, но быть годным к службе по заключению ВВК. А можете быть непригодным к военной службе, но не получить инвалидность. Человек, который проходил эти все процедуры, не может не знать всех этих нюансов", - добавил воин.

Луценко в армии: что известно

Семья Юрия Луценко утверждает, что он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. По словам Ирины Луценко - жены экс-политика - ее муж сначала находился в теробороне Киева, а позже работал на Николаевском, Херсонском и Бахмутском направлениях.

В феврале пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что его повысили в звании. Приказом главкома Залужного Луценко якобы стал капитаном и возглавил подразделение аэроразведки.

Экс-политик охотно публиковал фотографии из уничтоженного Бахмута, создавая имидж воина из самых горячих точек, но ни одного боя с его участием так и не показал.

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