Глава МИД заявляет, что Украина стремится к очень динамичным и драйвовым отношениям с США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ждет от новой администрации Джо Байдена после его инаугурации на пост президента США "рок-н-ролла".

Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавить еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - подчеркнул Кулеба.

Еще одним приоритетом развития отношений с США глава МИД назвал реализацию реформ.

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"И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы спросили о трех приоритетах, поэтому это они", - добавил министр иностранных дел.

Выборы президента США: победа Байдена

3 ноября в США состоялись выборы президента, на которых Джо Байден победил Дональда Трампа.

Результаты выборов президента 6 января должен формально утвердить Конгресс США.

20 января состоится инаугурация Байдена.

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Автор: Виталий Саенко