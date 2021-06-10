Активист Сергей Стерненко считает, что судьи решили уволиться, поскольку на них оказывают давление из-за отказа осудить его к реальному сроку лишения свободы.

Двое из трех судей Апелляционного суда, которые выносили приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, подали в отставку.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Двое из трех судей Одесского апелляционного суда, которые принимали последнее решение по мне и Руслану Демчуку по делу об 1 патроне, подали в отставку. Это председательствующая судья Альбина Кадегроб и член коллегии Вадим Прибилов. Скоро ВРП рассмотрит их заявления", - сказано в сообщении.

Стерненко считает, что намерение судей уволиться связано с давлением на них, поскольку они отказались выносить ему приговор в виде реального лишения свободы.

Читайте такжеСтерненко обвинили в невнимании к суду-активист находился в другом суде"Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвола меньше (год условно за 1 патрон), решили уйти", - написал активист.

Что известно о деле Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и другому фигуранту дела о похищении участника антимайдана Сергея Щербича - Демчуку - наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст.146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука в совершении разбоя, то есть нападения на Щербича с целью завладения 300 грн.

В то же время апелляционный суд признал виновным и назначил Демчуку и Стерненко наказание за якобы незаконное лишение свободы Щербича, но они не будут отбывать наказание из-за истечения срока давности.

Также суд признал виновным Стерненко в хранении боеприпаса - за это он получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Стерненко заявил, что будет подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк