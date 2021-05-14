Стерненко просит судебную инстанцию изменить адрес, по которому, согласно решению суда, он находится под круглосуточным домашним арестом – с одесского на киевский.

Одесский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, согласно которому им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд продолжил рассмотрение материалов.

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В ходе заседания поступило ходатайство, в котором Стерненко просит изменить адрес, по которому, согласно решению суда, он находится под круглосуточным домашним арестом – с одесского на киевский.

В своем Телеграмм-канале Стерненко напомнил, что на прошлом заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора и приобщил к делу процессуальные документы, которые не были представлены в суде первой инстанции. Активист считает это грубым нарушением прав человека.

Сегодня должны перейти к исследованию доказательств.

«Наша сторона также будет ходатайствовать об изменении меры пресечения мне и Руслану Демчуку», - отметил Стерненко.

Дело Стерненка

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

23 апреля во время заседания Одесский апелляционный суд по ходатайству прокуратуры приобщил к делу новые доказательства. Стерненко и адвокаты считают, что это незаконно.

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Автор: Лариса Козовая