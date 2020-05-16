Нардепа Дубинского не пустили на эфир к Савику Шустеру

В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского не пустили в студию, где сейчас идут съемки в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом сообщил сам нардеп Дубинский в своем Telegram-канале, а также он вел прямую трансляцию на YouTube, как его не пускали на эфир.

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"Ребята решили не пускать, потому что сегодня исполняющий обязанности министра энергетики Буславец присутствует в эфире на ТРК "Украина". У них здесь главный бенефициар понятно кто - Ринат Леонидович Ахметов. Тарифы у нас все - через Рината Леонидовича Ахметова. А я вот не могу попасть на эфир. Меня пригласили, хотели чтобы включался только через скайп, чтобы была возможность меня отключать, когда им будет удобно, чтобы мы не смогли поговорить нормально о стоимости электроэнергии, зеленом тарифе, о том, как с участием Буславец на два гигаватта была снижена мощность атомных электростанций, как при этом три гигаватта альтернативной энергетики продолжают выкупаться нами с вами и таким образом мы платим самый высокий тариф в мире с зеленой энергетики, половина из которой контролируется владельцем ТРК "Украина" и заказчиком "Свободы слова Савика Шустера", - сказал Дубинский.

В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль пообещал, что правительство не будет повышать цену электроэнергии для населения в этом году в рамках преодоления кризиса в энергетической отрасли и намерено выработать ряд решений, чтобы цены на электричество для промышленности не были выше прошлогодних.